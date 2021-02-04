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9月10日，全运会场地自行车赛将在洛开赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.22 20:20
改造中的洛阳市体育中心自行车馆

　　洛报融媒记者22日从洛阳市体育局获悉，9月10日至14日，中华人民共和国第十四届运动会(以下简称第十四届全运会)场地自行车比赛将在洛阳市体育中心自行车馆举行，目前该场馆改造工程正在进行最后的扫尾，即将投用。

　　全运会每四年举办一次，是我国水平最高、规模最大、项目最全的综合性体育盛会，承担着为国家的奥运战略锻炼新人、选拔人才的重要任务。今年的第十四届全运会由陕西省承办，共设28个大项，将在9月集中打响，其中场地自行车赛将在洛阳举行。

　　据介绍，第十四届全运会场地自行车比赛共设女子团体竞速赛、男子团体竞速赛、女子团体追逐赛、男子团体追逐赛、女子250米原地启动计时赛、男子争先赛、女子争先赛、男子全能赛(含四个阶段比赛)、女子全能赛(含四个阶段比赛)、女子25公里麦迪逊赛、男子30公里麦迪逊、女子凯林赛、男子凯林赛等项目。共有来自全国各省、自治区、直辖市以及香港、澳门特别行政区的21支代表队共计254名运动员报名参赛。

　　洛阳市体育局有关负责人介绍，国家体育总局此前下发通知，推迟举办第十四届全运会群众赛事活动，赛事活动恢复时间将另行通知。按照国家体育总局有关疫情防控的要求，在洛阳举行的全运会场地自行车比赛现场将不对观众开放，一些关键场次的比赛有望进行电视直播。（洛报融媒记者 孟山 文/图 通讯员 沈鸿灿）
[ 责任编辑：马佳佳]
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