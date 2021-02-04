强降雨已过，避险车辆请有序返回！洛阳违停治理将恢复

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，随着市区降水过程基本结束，全市小区地下停车场紧急避险解除，各城市区(管委会)可组织小区在道路上停放的紧急避险车辆有序返回小区地下停车场，以避免交通拥堵。
刚刚，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，随着市区降水过程基本结束，全市小区地下停车场紧急避险解除，各城市区(管委会)可组织小区在道路上停放的紧急避险车辆有序返回小区地下停车场，以避免交通拥堵。
刚刚，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，随着市区降水过程基本结束，全市小区地下停车场紧急避险解除，各城市区(管委会)可组织小区在道路上停放的紧急避险车辆有序返回小区地下停车场，以避免交通拥堵。
23日8时起，洛阳市城市区机动车违停治理工作将正式恢复。
为应对本次强降水天气，防止地下停车场雨水倒灌造成群众生命财产损失，21日，市城市管理局召开专题会议决定，允许市民把车临时停放在不影响交通的地面道路或安全地带避险，直至强降水结束。
该举措得到广大市民和网友的认可。“为人性化决策点赞”“暖心，洛阳是座有温度的城市”“诠释了‘我为群众办实事’的内涵”……不少网友这样评论。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟)
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605