洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

强降雨已过，避险车辆请有序返回！洛阳违停治理将恢复
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.22 18:49

　　刚刚，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，随着市区降水过程基本结束，全市小区地下停车场紧急避险解除，各城市区(管委会)可组织小区在道路上停放的紧急避险车辆有序返回小区地下停车场，以避免交通拥堵。

　　23日8时起，洛阳市城市区机动车违停治理工作将正式恢复。

　　为应对本次强降水天气，防止地下停车场雨水倒灌造成群众生命财产损失，21日，市城市管理局召开专题会议决定，允许市民把车临时停放在不影响交通的地面道路或安全地带避险，直至强降水结束。

　　该举措得到广大市民和网友的认可。“为人性化决策点赞”“暖心，洛阳是座有温度的城市”“诠释了‘我为群众办实事’的内涵”……不少网友这样评论。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟)
[ 责任编辑：苑曼琳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市第一人民医院张群生：患者的信任和尊重就是...
  • ·洛阳市中医院何春红：继承创新，中医外科外治有绝活
  • ·洛阳东方医院俞维：守护母婴健康，用爱托起生命希望
    		•
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
        宅在家里，不妨多吃一些能增强免疫力的食物。
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
    		•
    		 
    新闻排行
  • 为啥这场暴雨下得不够“暴”？啥时候...
  • 预警解除！暴雨已移出洛阳
  • 开学后前14天 非寄宿制中小学校学生中...
  • 受强降雨天气影响 途经洛阳火车站的两...
  • 强降雨已过，避险车辆请有序返回！洛...
  • 今日零时起 途经洛阳龙门站的12列旅...
  • 安全起见，89路、万安山专线暂停运营
  • 洛阳主城区公交线路正陆续恢复运营 预...
  • 迎战强降雨 偃师山化提前转移群众530人
  • 江凌在督导检查防汛工作时强调：紧盯...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛龙区新建的4所中小学...
    到洛阳西工区办理行政...
    一封手写信的背后
    洛阳火车站陆续恢复陇...
    精彩热帖

    昙花一现抵为缘

    野生垂序商陆

    丽景门下

    初秋游周山
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605