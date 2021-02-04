洛阳主城区公交线路正陆续恢复运营 预计1个小时后可全面恢复正常

22日17时许，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，雨停后，主城区公交线路正陆续恢复运营。

22日17时许，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，雨停后，主城区公交线路正陆续恢复运营。

17时30分，西关发车点，49路公交车整装待发。市公交集团有关部门负责人介绍，在此次停运的2.5个小时里，给部分乘坐公交出行的市民造成了不便，为此深表歉意。

该负责人表示，目前，主城区所有公交线路正陆续恢复运营，预计1个小时后可全面恢复正常。市民可通过“洛阳行”App查看公交车实时到站信息，也可致电公交热线63411661进行咨询。（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 王光辉 文/图）