预警解除！暴雨已移出洛阳

今天17时，洛阳市气象局发布最新气象信息快报称，强降水回波已移出洛阳。
今天17时，洛阳市气象局发布最新气象信息快报称，强降水回波已移出洛阳。
今天17时，洛阳市气象局发布最新气象信息快报称，强降水回波已移出洛阳。
21日20时至22日17时，我市各国家观测站降雨量(毫米)为：栾川86.7、孟津68、新安67.6、洛宁67.4、宜阳65.3、伊川56.7、主城区46.2、偃师33.8、嵩县30.9、汝阳25。同时段乡镇观测站雨量排名前三的是：新安县黛眉山站113.2毫米、新安县青要山站112.7毫米、洛宁县河底站112.1毫米。全市乡镇观测站中，雨量在100毫米以上的有9个站，50毫米以上的有111个站，25毫米以上的有115个站，10毫米以上的有6个站。最大小时雨强出现在栾川县蝴蝶谷，时间在22日9时到10时，1小时降雨量为41.3毫米。
目前，强降水回波已移出洛阳，未来3小时，我市无明显降水。最新预报如下：
今天夜里阴天有分散性阵雨。
23日：阴天转多云，偏东风3级左右，气温20℃到30℃。
24日：晴天间多云，西北风3级到4级，气温21℃到29℃。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
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