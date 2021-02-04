刚刚，洛阳主城区公交线路停运 雨停尽快恢复运营

刚刚，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，根据目前的雨情，为做好强降水防范应对工作，所有线路自22日15时起暂时停运，恢复时间另行通知。
刚刚，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，根据目前的雨情，为做好强降水防范应对工作，所有线路自22日15时起暂时停运，恢复时间另行通知。
刚刚，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，根据目前的雨情，为做好强降水防范应对工作，所有线路自22日15时起暂时停运，恢复时间另行通知。
“停运不停岗！”据市公交集团有关部门负责人介绍，虽然所有线路暂时停运了，但所有工作人员在岗，雨停尽快恢复运营。 (洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 赵承)
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