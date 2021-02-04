开学后前14天 非寄宿制中小学校学生中午不离校

今年秋季学期学生们如何平安返校，返校当天需注意哪些事项，开学后如何做好校园管理？22日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，近日印发的《洛阳市2021年学校秋季学期疫情防控指导意见》对上述问题进行了详细规定。

今年秋季学期学生们如何平安返校，返校当天需注意哪些事项，开学后如何做好校园管理？22日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，近日印发的《洛阳市2021年学校秋季学期疫情防控指导意见》对上述问题进行了详细规定。

【错峰有序开学】学习、生活、活动区域“三分离”

市教育局有关负责人介绍，今年秋季学期，我市将在错峰错层次有序开学的基础上实现开学后学习区、生活区、活动区“三分离”，并做好开学前的师生健康信息核实、防控物资储备，应急演练等各项准备，在卫健部门的协调安排下，实行“一校一院，一校一员”“点对点，人对人”协作机制，确保预防、监测、预警、发现、报告、指挥、处置、救援等环节紧密衔接，保障广大教职员工、学生的生命安全和身体健康。

各县区和各学校要牢牢管住“居家、往返途中、学校”三个重点过程及校园内校门口、教室、餐厅、寝室、厕所、洗手池等重点部位，准备足够数量教室、宿舍，设立独立隔离观察室，并按时做好环境消杀工作

对重点人群摸排做到“五个精准”：精准掌握来自疫情防控重点地区的教职员工、学生分布情况；精准掌握疫情防控重点地区教职员工、学生在校内各院系、各年级、各班级分布情况；精准掌握每一名确诊及疑似师生康复情况；精准掌握每个教职员工、学生返校前14天的身体健康状况；精准安排教职员工、学生，分院系、分年级、分班级、分省份、分期、分批有序返校，“一人一案”，建立档案。