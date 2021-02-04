列车停运 滞留旅客得到妥善安置

22日上午11点多，受降雨影响，从洛阳开往南阳的4708次列车暂时停运，车上滞留有100多名旅客。洛阳铁路公安处洛阳站派出所民警与铁路部门工作人员一起组织旅客有序下车，并开辟绿色通道，引导旅客办理退票或改签手续。
22日上午11点多，受降雨影响，从洛阳开往南阳的4708次列车暂时停运，车上滞留有100多名旅客。洛阳铁路公安处洛阳站派出所民警与铁路部门工作人员一起组织旅客有序下车，并开辟绿色通道，引导旅客办理退票或改签手续。
22日上午11点多，受降雨影响，从洛阳开往南阳的4708次列车暂时停运，车上滞留有100多名旅客。洛阳铁路公安处洛阳站派出所民警与铁路部门工作人员一起组织旅客有序下车，并开辟绿色通道，引导旅客办理退票或改签手续。
目前，旅客的退票或改签手续已经办理结束，现场秩序平稳。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 张弛 文/图)
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