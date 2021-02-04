受强降雨天气影响 途经洛阳火车站的两趟列车折返

刚刚，洛报融媒记者从铁路部门获悉，受强降雨天气影响，今天，陇海铁路部分区段降雨量超警戒值，途经洛阳火车站的Z130次(兰州—北京西)，T114次(兰州—杭州)列车在灵宝站停靠。

刚刚，洛报融媒记者从铁路部门获悉，受强降雨天气影响，今天，陇海铁路部分区段降雨量超警戒值，途经洛阳火车站的Z130次(兰州—北京西)，T114次(兰州—杭州)列车在灵宝站停靠。 刚刚，洛报融媒记者从铁路部门获悉，受强降雨天气影响，今天，陇海铁路部分区段降雨量超警戒值，途经洛阳火车站的Z130次(兰州—北京西)，T114次(兰州—杭州)列车在灵宝站停靠。为确保旅客安全，按照上级安排，Z130次、T114次列车计划运行至三门峡西站后折返。 根据旅客意愿，铁路部门将安排车上旅客原车折返，或搭乘地方政府和铁路部门安排的大巴车至三门峡南站中转。 此外，受强降雨天气影响，22日7时许，陇海铁路庙沟至三门峡、张家湾至五原村区间降雨量超警戒值，造成途经洛阳火车站的Z217次(上海—兰州)、Z128次(兰州—厦门北)、K132次(兰州—深圳西)等部分列车晚点运行。 请各位旅客及时关注车站广播及公告，不要远离候车厅，以免耽误行程。(洛报融媒记者 余子愚)