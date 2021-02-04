安全起见，89路、万安山专线暂停运营

22日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，根据目前的雨情和道路通行情况，暂停运营89路、万安山专线，电子公交站牌暂停使用。

22日，洛报融媒记者从洛阳市公交集团获悉，根据目前的雨情和道路通行情况，暂停运营89路、万安山专线，电子公交站牌暂停使用。市公交集团其他公交线路正常运营。

温馨提示：雨天乘坐公交车出行请市民携带雨具做好安全防护、戴口罩做好疫情防护，候车时请提前准备好健康码，以节省上车查码时间，并主动配合车长测量体温。乘坐公交车出行如遇任何问题，请致电公交热线63411661。(洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 赵承 韩菲菲 文/图)