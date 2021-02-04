迎战强降雨 偃师山化提前转移群众530人

洛报融媒记者今日从偃师区山化镇政府获悉，为应对此轮强降雨天气，该镇提前启动群众撤离转移工作，截至目前，已转移安置群众530人。

洛报融媒记者今日从偃师区山化镇政府获悉，为应对此轮强降雨天气，该镇提前启动群众撤离转移工作，截至目前，已转移安置群众530人。 应急分队，24小时值班值守 洛报融媒记者今日从偃师区山化镇政府获悉，为应对此轮强降雨天气，该镇提前启动群众撤离转移工作，截至目前，已转移安置群众530人。 山化镇政府有关负责人说，在强降雨到来前，该镇组织人员对排水设施、危房危窑、电线电杆、河道、水坝、铁路涵洞等进行了全面排查，并提前启动群众撤离转移工作，截至目前，已转移安置530人。 群众在安置处 目前，山化镇所有泄洪通道、涵洞等已全部打开；所有生产作业全部停工停产、停水停电，企业负责人24小时值班值守；镇、村成立应急小分队，24小时在岗；各行政村党支部书记通过大喇叭、小喇叭提醒各家各户做好自我防范，安全避险。(洛报融媒记者 刘嘉仪 通讯员 杨盈 文/图)