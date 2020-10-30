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在阿富汗首都喀布尔的洛阳人讲述当前见闻：部分商铺已开业 生活基本正常

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.22 13:38

　　当地时间8月15日，塔利班武装进入喀布尔，阿富汗政权变天。此前，在喀布尔的多数中国人已经乘包机回到祖国。洛报融媒记者联系到一名至今没有离开喀布尔的洛阳人李西京，请他讲一讲在喀布尔当地的一些见闻。

　　洛报融媒：你在喀布尔当地从事什么工作？

　　李西京：我所属两路国际贸易(北京)有限公司，目前是阿富汗喀布尔中国城的负责人。

　　洛报融媒：很多中国人都已离开喀布尔，你为什么没有走？

　　李西京：因为当时有货要进入中国城，我要负责接货，同时正在和阿富汗有关方面谈合作项目，如果我突然撤走，将有损中国人的信誉和形象。

　　洛报融媒：中国城在喀布尔当地人眼中是何地位？

　　李西京：中国城是中阿商贸的桥梁和纽带，中阿企业合作的孵化器，是中国商品和阿富汗商品在阿富汗的集散中心。

　　中国城共11层楼、建筑面积2万多平方米，楼体前后有约5000平方米的广场。地处喀布尔主干道的十字路口，是新兴的商业区。通过这两年的运营和宣传，目前，中国城已成为中国在阿富汗的名牌企业，改变了阿富汗人对中国商品的认知，现在的他们更愿意采购高品质的中国商品，许多当地人成为中国城的特定消费群体。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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