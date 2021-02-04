今日零时起 途经洛阳龙门站的12列旅客列车停运一天

22日，洛报融媒记者从铁路部门获悉，据省气象局预报，8月21日夜间至23日白天，我省自西向东将有一次区域性强降雨天气过程。
22日，洛报融媒记者从铁路部门获悉，据省气象局预报，8月21日夜间至23日白天，我省自西向东将有一次区域性强降雨天气过程。
22日，洛报融媒记者从铁路部门获悉，据省气象局预报，8月21日夜间至23日白天，我省自西向东将有一次区域性强降雨天气过程。为保障旅客生命财产安全，积极应对即将到来的强降雨，中国铁路郑州局集团有限公司自8月22日零时起，对59列旅客列车停运一天。
其中，有12列途经洛阳龙门站的列车停运：
G1812/09 洛阳龙门—上海虹桥
G1870/1 杭州—洛阳龙门
G3116/3 洛阳龙门—杭州东
G2023 商丘—兰州西
G2024 兰州西—郑州东
G2205 商丘—成都东
G2212 成都东—郑州东
G2213 安阳东—成都东
G2214 成都东—郑州东
G6696 洛阳龙门—郑州
G6697 郑州—三门峡南
G6698 三门峡南—郑州东
铁路部门提醒，请广大旅客合理安排出行，及时关注12306官网和火车站公告。对已购买停运车次的旅客，可免手续费退票。(洛报融媒记者 余子愚)
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