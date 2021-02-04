洛阳市区三家汽车站22日停运

刚刚，洛报融媒记者从洛阳汽车站、龙门客运中心、洛阳客运东站了解到，为应对极端天气，22日，从上述三站始发的客运班线停运。
刚刚，洛报融媒记者从洛阳汽车站、龙门客运中心、洛阳客运东站了解到，为应对极端天气，22日，从上述三站始发的客运班线停运。
刚刚，洛报融媒记者从洛阳汽车站、龙门客运中心、洛阳客运东站了解到，为应对极端天气，22日，从上述三站始发的客运班线停运。
洛阳公路客运管理部门提醒，受天气变化影响，公路客运班线需要随时作出调整，乘客最好提前拨打电话咨询乘车问题。洛阳汽车站服务台电话63239453，龙门客运中心服务台电话60235849，洛阳客运东站服务台电话63919881。（洛报融媒记者 赵硕 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605