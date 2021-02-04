洛阳市区三家汽车站22日停运

刚刚，洛报融媒记者从洛阳汽车站、龙门客运中心、洛阳客运东站了解到，为应对极端天气，22日，从上述三站始发的客运班线停运。

刚刚，洛报融媒记者从洛阳汽车站、龙门客运中心、洛阳客运东站了解到，为应对极端天气，22日，从上述三站始发的客运班线停运。

洛阳公路客运管理部门提醒，受天气变化影响，公路客运班线需要随时作出调整，乘客最好提前拨打电话咨询乘车问题。洛阳汽车站服务台电话63239453，龙门客运中心服务台电话60235849，洛阳客运东站服务台电话63919881。（洛报融媒记者 赵硕 文/图）