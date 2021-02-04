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强降雨今夜将至！请及时关注最新预报预警信息，做好防范
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.21 17:38

　　强降雨今夜将至！洛报融媒记者获悉，中央气象台8月21日10时继续发布暴雨蓝色预警：预计，8月21日14时至22日14时，四川盆地大部、陕西中南部、甘肃东南部、山西南部、河南中西部以及黑龙江中东部、吉林东部等地的部分地区有大到暴雨，其中，四川盆地北部、陕西南部和关中东部、河南西部、吉林东北部等地局地有大暴雨(100～180毫米)。

　　上述部分地区伴有短时强降水(最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米)，局地有雷暴大风等强对流天气。

　　气象专家提醒，本轮强降雨过程发展较快，公众需及时关注最新预报预警信息，减少外出，提前做好防汛、防涝应急准备，警惕山洪地质灾害、中小河流洪水气象灾害风险，尤其注意防范强降水造成的城镇内涝。

　　居民在家，需检查房屋安全，如果是危旧房屋或处于地势低洼的地方，应及时转移。注意夜间的暴雨，提防旧房屋倒塌伤人。检查电路、炉火等设施是否安全，关闭电源总开关。室外积水漫入室内时，应立即切断电源，防止积水带电伤人。提前收盖露天晾晒物品，收拾家中贵重物品放到高处。

　　预防居民住房发生内涝，可因地制宜，在家门口放置挡水板或堆置沙袋。在雷雨天气不要使用太阳能热水器洗澡。

　　外出人群，如遇到突然的雷雨，可以蹲下，降低自己的高度，同时将双脚并拢，以减少跨步电压带来的危害。

　　不要在大树底下避雨，不要在水体边(江、河、湖、海、塘、渠等)、洼地及山顶、楼顶上停留，不要拿着金属物品及接打手机。

　　当发生溺水时，不熟悉水性时可采取自救法：除呼救外，取仰卧位，头部向后，使鼻部可露出水面呼吸。呼气要浅，吸气要深。此时千万不要慌张，不要将手臂上举乱扑动，导致身体下沉更快。

　　在水中发生抽筋时，千万不要惊慌，一定要保持镇静，停止游动，仰面浮于水面，并根据不同部位采取不同方法进行自救。使身体成仰卧姿势，用手握住抽筋腿的脚趾，用力向上拉，使抽筋腿伸直，并用另一腿踩水，另一手划水，帮助身体上浮。(洛报融媒记者 余子愚)
[ 责任编辑：潘亮]
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