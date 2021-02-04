车辆尽快驶离地下车库！应对强降雨，洛阳市区违停不处罚

今天下午，市城市管理局召开城市防汛工作部署会。记者从会上获悉，为应对此次强降水天气，确保群众生命财产安全，该局对城市防汛工作进行了严密部署。

今天下午，市城市管理局召开城市防汛工作部署会。记者从会上获悉，为应对此次强降水天气，确保群众生命财产安全，该局对城市防汛工作进行了严密部署。 城管部门检查公共地下停车场防汛准备情况 今天下午，市城市管理局召开城市防汛工作部署会。记者从会上获悉，为应对此次强降水天气，确保群众生命财产安全，该局对城市防汛工作进行了严密部署。 城市停车方面，该局要求市区所有公共地下停车场管理单位做好防汛准备，安排人员24小时值班，备足备好防汛沙袋、挡水板、抽排水设备、应急发电机组等防汛物资。 对于停放在公共地下停车场的车辆，停车场管理单位要通过短信、电话等方式提醒车主把车驶离，可停放在不影响交通的地面道路或安全地带。 对市区机动车违停治理工作做出调整，今天12时到明天，对路面上的违停机动车，如果不影响城市道路交通，可不予处罚。 会议强调，全市466个有地下车库的小区要备足防汛沙袋，物业公司切实负起责任，加强对地下车库的检查和防护工作，及时提醒业主尽量不要将车停放在地下车库内。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟)