洛阳200多台新能源出租车享“上牌专场”

21日，洛阳运管部门和车管部门利用周六时间联合开设专场，为全市新更换的200多台新能源出租车提供上牌照服务，为出租车企业和从业人员提供便利，助力全市新能源汽车更换工作。

21日，洛阳运管部门和车管部门利用周六时间联合开设专场，为全市新更换的200多台新能源出租车提供上牌照服务，为出租车企业和从业人员提供便利，助力全市新能源汽车更换工作。

目前，洛阳有4000余台出租车，其中有3400台已更换为新能源车辆。按照民生事实要求，今年年底，洛阳市新能源出租车更换工作完成。（洛报融媒记者 赵硕 文/图 通讯员 李斌）