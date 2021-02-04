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9月6日开始线上教学！洛阳师范学院发布秋季开学通知
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.21 13:54

　　21日上午，洛报融媒记者从洛阳师范学院获悉，该校正式发布通知，今年秋季学期将依据“按时开学，延期返校”原则，9月2日起分批次开展线上报到，9月6日起开始线上教学。

　　根据目前疫情防控形势，全体学生返校时间定为9月15日之后，具体时间和要求学校另行通知。

　　洛阳师范学院有关负责人介绍，当前，我省新冠肺炎疫情防控形势十分严峻。为确保广大师生生命安全和身体健康，实现平安开学、开学平安，该校决定，今年秋季学期实行“按时开学，延期返校”，并从五个方面统筹做好疫情防控和线上开学。

　　按时进行线上报到

　　该负责人介绍，全体教职工(中高风险地区教职工除外)按照9月2-3日报到的时间要求，提前返回洛阳，准备开学工作。全体老生和2021级专升本新生按照9月4-5日报到、全体2021级新生按照9月11-12日报到的时间要求，通过线上完成秋季学期报到、注册。

　　按时开展线上教学

　　9月6日起，全体师生(包括2021级专升本新生)开展线上教学，2021级新生自9月13日起进行线上上课。实习(实训)课程在学生返校前暂停开展。广大师生要提前做好相关准备。

　　返校时间另行通知

　　根据目前疫情防控形势，全体学生返校时间定为9月15日之后，具体时间和要求学校另行通知。除目前留校学生外，其余学生未经学校批准，不得提前返校。

　　严格遵守防控规定

　　广大师生要自觉遵守居住地和学校疫情防控规定，坚持“非必要不外出”，准确记录个人行程轨迹，每日进行健康打卡，积极接种新冠疫苗，养成良好卫生习惯，加强身体素质锻炼。如出现发热等不良症状，要及时到医院就诊。

　　如实报告有关信息

　　广大师生如本人及共同居住亲属有中高风险地区旅行居住史，或者与新冠肺炎确诊病例或无症状感染者轨迹有交集，特别是健康码异常的情况，要第一时间主动向学校、居住地所在社区报告相关情况，并主动配合做好排查、核酸检测、健康监测和隔离等防控措施，坚决做到不迟报、不漏报、不瞒报、不谎报。（洛报融媒记者 孟山 文/图 通讯员 龙开松）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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