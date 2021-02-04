洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

央媒观洛｜“洛阳制造”加速迈向“智造”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 经济日报 2021.08.21 09:34

　　《经济日报》8月21日头版刊发文章《“洛阳制造”加速迈向“智造”》，本网全文转发，内容如下：

　　近段时间，“洛阳制造”再次建功“大国重器”，无论是“祝融号”火星车，还是世界首台超大断面矩形硬岩顶管机“天妃一号”，都配备了洛阳轴承研究所有限公司研发的专用轴承。神舟飞天、蛟龙入海、高铁飞驰……从高端装备到精密仪器，从重大工程到基础材料，在一件件重大成果中，“洛阳制造”屡屡亮相。

　　近年来，洛阳坚持以新发展理念为引领，始终把创新摆在发展全局的核心位置，持续壮大创新主体、搭建创新平台、优化创新生态、汇聚创新人才，以“新”促“转”、以“新”提“质”、以“新”赋“能”。

　　如今，洛阳的“产业之树”正开出更多“创新之花”。传统产业向产业链高端迈进。中信重工依托工业互联网平台，探索高端制造业与高端服务业“双高引领”；洛轴研发的盾构机轴承、高铁轴承等高端产品，创造了多项“行业之最”……新兴产业不断发展壮大。爱森生物科技研发的新一代核酸提取仪，能够高效快速完成病毒检测；清洛基地孵化企业研发的超疏纳米材料率先实现国内产业化生产……

　　高水平创新，离不开高层次创新主体、平台的赋能。近年，洛阳高位谋划实施“双倍增”行动，提出以创新龙头企业、高新技术企业、科技型中小企业培育为主攻方向，实施创新主体倍增；以科技园区、孵化器、众创空间、研发平台等建设为主攻方向，实施创新平台倍增。洛阳高新技术企业总数已超700家，居河南省前列。

　　洛阳还着力打通政产学研深度融合、军民企地对接转化、市场化运作和人才成长“四个通道”，促进产业链、创新链、资金链、政策链“四链融合”，持续优化创新生态。

　　据悉，洛阳将在实施创新驱动发展战略上持续加力，着力打造“国家自主创新示范区”，优化创新生态，壮大创新人才队伍，以创新驱动赢得发展主动，不断激发高质量发展的新活力新动能。（记者 夏先清 通讯员 戚帅华）④
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市第一人民医院张群生：患者的信任和尊重就是...
  • ·洛阳市中医院何春红：继承创新，中医外科外治有绝活
  • ·洛阳东方医院俞维：守护母婴健康，用爱托起生命希望
    		•
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
        宅在家里，不妨多吃一些能增强免疫力的食物。
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
    		•
    		 
    新闻排行
  • 刚刚！洛阳民办小学、初中摇号结果出炉
  • 洛阳21日到22日将有一次强降水天气过...
  • 诚邀入驻！神都大厦整体招租区位配套...
  • 市委召开党外人士座谈会 江凌主持并讲话
  • 栾川县：山路弯弯如“玉带” 串连农...
  • 洛阳文仲大道公交停车场预计8月底建成
  • 河南科技大学入选科研人员成果所有权...
  • 村民家“长出”1.5米巨型蜂窝 救援队...
  • 新安县铁门镇晁村：黄花菜变“黄金菜...
  • 防疫施工两不误 涧西区遇驾沟安置房项...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛龙区新建的4所中小学...
    到洛阳西工区办理行政...
    一封手写信的背后
    洛阳火车站陆续恢复陇...
    精彩热帖

    昙花一现抵为缘

    兴洛湖美景

    桃花源

    初秋游周山
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605