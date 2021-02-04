男子将手提袋遗失街头 民警环卫工人合力找回

近日，一市民将装有重要资料与1.9万元现金的手提袋遗忘在街头的共享助力车上，过了很久才想起，所幸民警帮忙找回。

近日，一市民将装有重要资料与1.9万元现金的手提袋遗忘在街头的共享助力车上，过了很久才想起，所幸民警帮忙找回。

8月14日17时50分左右，西工公安分局金谷园派出所接到一起报警称，一市民将装有贵重物品的手提袋丢失。民警胡卫卫与同事迅速赶到唐宫路与八一路交叉口，见到报警者马先生。

胡卫卫询问得知，马先生的母亲住在附近，当日中午，他下班后在街头扫了一辆共享助力车来母亲家，停车时将放在车筐里的手提袋忘得一干二净，手提袋里装有一沓重要资料和1.9万元现金。等到马先生下午想起手提袋并回来寻找时，手提袋已经不见了。

胡卫卫等人查看监控视频发现，当日14时20分左右，两名环卫工人在摆放路边的共享助力车时将手提袋捡走。很快，他们在附近找到了这两名环卫工人。“环卫工人已将捡到的手提袋收好，并将此事上报给单位领导，如果失主不来认领的话，他们准备将手提袋上交。”胡卫卫说。

手提袋失而复得，马先生脸上的愁容一扫而光，给两名环卫工人每个人100元以表谢意。随后，他又制作了一面锦旗送到金谷园派出所。（记者 魏巍 见习记者 吕百营 通讯员 张国锋）