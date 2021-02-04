洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

男子将手提袋遗失街头 民警环卫工人合力找回
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.21 09:19

　　近日，一市民将装有重要资料与1.9万元现金的手提袋遗忘在街头的共享助力车上，过了很久才想起，所幸民警帮忙找回。

　　8月14日17时50分左右，西工公安分局金谷园派出所接到一起报警称，一市民将装有贵重物品的手提袋丢失。民警胡卫卫与同事迅速赶到唐宫路与八一路交叉口，见到报警者马先生。

　　胡卫卫询问得知，马先生的母亲住在附近，当日中午，他下班后在街头扫了一辆共享助力车来母亲家，停车时将放在车筐里的手提袋忘得一干二净，手提袋里装有一沓重要资料和1.9万元现金。等到马先生下午想起手提袋并回来寻找时，手提袋已经不见了。

　　胡卫卫等人查看监控视频发现，当日14时20分左右，两名环卫工人在摆放路边的共享助力车时将手提袋捡走。很快，他们在附近找到了这两名环卫工人。“环卫工人已将捡到的手提袋收好，并将此事上报给单位领导，如果失主不来认领的话，他们准备将手提袋上交。”胡卫卫说。

　　手提袋失而复得，马先生脸上的愁容一扫而光，给两名环卫工人每个人100元以表谢意。随后，他又制作了一面锦旗送到金谷园派出所。（记者 魏巍 见习记者 吕百营 通讯员 张国锋）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市第一人民医院张群生：患者的信任和尊重就是...
  • ·洛阳市中医院何春红：继承创新，中医外科外治有绝活
  • ·洛阳东方医院俞维：守护母婴健康，用爱托起生命希望
    		•
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
        宅在家里，不妨多吃一些能增强免疫力的食物。
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
    		•
    		 
    新闻排行
  • 刚刚！洛阳民办小学、初中摇号结果出炉
  • 洛阳21日到22日将有一次强降水天气过...
  • 诚邀入驻！神都大厦整体招租区位配套...
  • 市委召开党外人士座谈会 江凌主持并讲话
  • 栾川县：山路弯弯如“玉带” 串连农...
  • 洛阳文仲大道公交停车场预计8月底建成
  • 河南科技大学入选科研人员成果所有权...
  • 村民家“长出”1.5米巨型蜂窝 救援队...
  • 新安县铁门镇晁村：黄花菜变“黄金菜...
  • 防疫施工两不误 涧西区遇驾沟安置房项...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛龙区新建的4所中小学...
    到洛阳西工区办理行政...
    一封手写信的背后
    洛阳火车站陆续恢复陇...
    精彩热帖

    昙花一现抵为缘

    兴洛湖美景

    桃花源

    初秋游周山
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605