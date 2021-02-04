101岁的李玉珍：家常便饭吃得香 自创妙招护健康

李玉珍，1920年11月出生于现高新区马营村，1943年嫁到现高新区土桥沟社区，一生务农。
李玉珍，1920年11月出生于现高新区马营村，1943年嫁到现高新区土桥沟社区，一生务农。
个人经历
李玉珍，1920年11月出生于现高新区马营村，1943年嫁到现高新区土桥沟社区，一生务农。李玉珍育有6个儿子和1个女儿，含辛茹苦把孩子们拉扯大。现在生活条件好了，几个儿女轮流照顾她，给她做饭，陪她聊天。如今她的重孙都上班了，四世同堂，一家人其乐融融。
幸福密码
老人每天天一亮就起床，从不睡懒觉。她一日三餐和大家一样吃家常便饭，稀饭、面条、牛奶、鸡蛋……饮食规律，从不挑食，在固定时间午休。去年过了百岁生日以后，老人腿脚不太好，行动有些不方便，几个儿女就给她准备了轮椅，天气晴好的时候，经常推着她到附近周山森林公园休闲、散心。
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