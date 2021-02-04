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全省首批教育世家评选结果公布 洛阳市三个教师家庭榜上有名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.21 09:11

　　昨日，记者从市教育局获悉，经个人申报、单位推荐、专家评审等程序，河南省首批教育世家评选结果出炉，全省50个教师家庭被评为河南省首批教育世家，我市3个教育世家榜上有名，分别是：

　　洛阳理工学院王建平教育世家

　　洛阳师范学院赵江教育世家

　　伊滨区第二实验小学魏永辉教育世家

　　市教育局相关负责人介绍，为引导广大教师学习发扬教育世家热爱、献身教育事业的崇高精神，7月中旬，省教育厅决定在第37个教师节前组织开展首批教育世家评选、学习宣传活动。按照评选要求，我市共推荐了十几个家中有三代以上成员从事教师工作的优秀教师家庭参与评选，最终我市3个教师家庭被评为河南省首批教育世家。

　　“从爷爷带着戒尺走进新学堂到现在，我们家三代人已经在教育阵地上坚守了70多个春秋。”今年44岁的魏永辉说，他的爷爷、父亲、姐姐、妻子及他都是教师。在他的成长记忆中，父亲天天在学校里忙着教学，母亲经常因此埋怨父亲。直到他自己走上三尺讲台当了老师后，才对父亲、对教师这个职业有了更深的理解。

　　除了魏永辉教育世家，洛阳理工学院王建平教育世家，共有四代8人从事教师工作；洛阳师范学院赵江教育世家，共有四代7人从事教师工作。

　　“这些教育世家，传承的不仅是教师这个职业，更是一门家风。”该负责人说，该活动有利于提升教育世家的荣誉感、获得感，推动形成好老师不断涌现、教育世家不断出现的良好局面，营造全社会尊师重教的良好风尚。（首席记者 焦琳 通讯员 刘军旗）
[ 责任编辑：马佳佳]
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