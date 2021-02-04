拖欠物业费就限充电费？律师和管理部门提醒：没有法律依据

近日，有市民反映，伊滨区一小区的物业公司出台规定，对拖欠物业费的业主限充电费(每天只能充10元)，以促使业主支付物业费。这样的做法是否合法？记者采访了律师和行业管理部门。

物业公司的这则公告引发网友讨论 （网络图片）

近日，有市民反映，伊滨区一小区的物业公司出台规定，对拖欠物业费的业主限充电费(每天只能充10元)，以促使业主支付物业费。这样的做法是否合法？记者采访了律师和行业管理部门。

物业公司的这条规定，引发网友讨论

近日，有市民在网上发帖称，伊滨区一小区的物业公司出台了一条限制业主充值电费金额的规定。

市民提供的照片显示，物业公司发布的公告内容写着：“2019年需要补交物业费和2020年没有及时到物业缴纳物业费的业主，电费每天将限充10元。”

目前，正值居民用电量较大的季节，如果每天只能充10元电费，就意味着部分业主要频繁往物业公司跑着充电费。

网帖引发不少网友讨论。有网友认为，享受物业提供的服务，就应该按合同支付物业费，这样就不会受到这样的限制了。还有网友认为，物业公司的做法不妥，物业费和水电费是两码事，不应该用这种方法限制，影响业主正常生活。

限充规定是为促使业主支付物业费

近日，记者来到该小区核实情况。部分业主表示，不愿支付物业费的原因，主要是对物业公司提供的相关服务不满意。物业公司工作人员称，公司这样要求，主要是为促使拖欠物业费的业主支付物业费。

物业公司一名工作人员介绍，他们采取的是“先服务，后收费”的方式收取物业费，但一些业主在享受完服务后，以各种理由拖欠物业费，严重影响了物业公司的正常运营。

“放任这些业主随意拖欠物业费，我们的合法权益受损害，对正常支付物业费的业主也不公平。因此，从去年下半年起，我们对拖欠物业费的业主采取限充电费的规定。”该工作人员说，该小区有约3000户业主，大多数拖欠物业费的业主目前都付清了物业费，仍拖欠物业费、被限制充电费的只有约100户。

该工作人员还说，他们是按照物业服务合同来提供服务的，业主所说的对物业公司服务不满，是因为业主的预期和要求已超出物业服务合同的约定。