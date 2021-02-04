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宜阳县第十三次党代会指出将大力发展农产品特色品牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.21 09:12

　　未来，我们有望享受到更多宜阳特色农产品！记者从近日召开的宜阳县第十三次党代会上获悉，该县将持续培育香鹿山花椒、上观水蜜桃、锦屏软籽石榴、三乡大蒜、董王庄艾草等特色品牌，确保“三品一标”农产品品牌认证突破100个。

　　未来5年，该县将以创建国家级中药材现代农业园区为契机，围绕花椒、花生、中药材、烟叶、迷迭香五大产业，着力打造农业支柱性产业。力争到2025年，建成25条市级沟域经济示范带、5个省级现代农业示范园。

　　会议透露，力争到2025年，宜阳县美丽乡村示范村达到100个、生活污水处理率超过70%、生活垃圾分类和资源化利用实现全覆盖、新建农村公路300公里、改造提升农村厕所4万户、绿化村庄285个，全县所有村集体经济收入超15万元。

　　在城市建设方面，该县将以总投资120亿元的60余个城市有机更新项目为主抓手，加快推进跨洛河步行桥、绿地五星级铂骊酒店、爱琴海购物公园、万达广场、创业创新综合服务中心、科创智慧中心、商贸服务中心建设。该县还将建设一批体现“豫西风韵、小镇味道、田园生活”的特色集镇，巩固提升一批卫星型、专业型特色小城镇，推动白杨镇、柳泉镇、三乡镇争创省级美丽乡镇。

　　会议提出，到2025年，全县城镇登记失业率控制在4%以内；学前教育入园率、义务教育入学率、高中教育毛入学率达到99%；县人民医院、县中医院达到三级甲等标准，县妇幼保健院、县第二人民医院达到二级甲等标准，基层医疗机构标准化率达到100%；城乡居民养老保险参保率稳定在98%以上。河流山川、荒山荒地及主要通道沿线绿化实现全覆盖，宜林荒山绿化率超过95%，绿化村庄200个以上。（记者 孙小蕊 见习记者 李雅君 通讯员 张珂）
[ 责任编辑：苑曼琳]
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