你防控疫情 我送上温情

“最近你们太辛苦了，这些手工鞋垫送给大家。”昨日一早，家住洛龙区关林街道石油社区的查金叶来到附近一个防疫值勤点，将自制的200多双鞋垫送给一线社区工作人员和志愿者。

“最近你们太辛苦了，这些手工鞋垫送给大家。”昨日一早，家住洛龙区关林街道石油社区的查金叶来到附近一个防疫值勤点，将自制的200多双鞋垫送给一线社区工作人员和志愿者。

查金叶已经80多岁了，这200多双鞋垫，她用了将近一个月的时间才完成。石油社区党总支书记、居委会主任高维玮表示，他们将继续牢牢守住疫情防控的“前沿关口”，筑牢疫情防控墙，不辜负居民的信任。（记者 郭飞飞 通讯员 王乐德 摄影报道）