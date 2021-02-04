“夕阳红”助力“志愿红”

“同志，请出示健康码，配合测量体温。”昨日，在涧西区长春路街道长春社区的一个防疫值勤点上，一名戴着志愿者袖标的银发志愿者，正在对进入小区的居民进行信息核查。

“同志，请出示健康码，配合测量体温。”昨日，在涧西区长春路街道长春社区的一个防疫值勤点上，一名戴着志愿者袖标的银发志愿者，正在对进入小区的居民进行信息核查。这名老人叫张世杰(左)，今年79岁，是社区“银发志愿服务队”的成员之一。

长春社区相关负责人表示，该社区5名老党员自发“集结”，组成了这支平均年龄77岁、平均党龄49年的“银发志愿服务队”，主动承担起防疫点体温测量、健康码查验等工作。（记者 王若馨 通讯员 何谦 摄影报道）