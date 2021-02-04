洛阳多个城区已陆续恢复堂食

昨日，记者获悉，洛龙、老城、涧西、西工等城区陆续恢复堂食，所属疫情防控指挥部还发布了相关堂食规范。

洛龙区一餐饮店内，顾客有序堂食

昨日，记者获悉，洛龙、老城、涧西、西工等城区陆续恢复堂食，所属疫情防控指挥部还发布了相关堂食规范。

19日晚，洛龙区公布恢复堂食的消息。昨日，记者在洛龙区走访了解到，多数餐饮场所已按照相关要求做好进店测体温、查验健康码等防控措施。

截至昨日20时许，洛龙、老城、涧西、西工4个城区陆续发布通告恢复堂食。涧西区新冠肺炎疫情防控指挥部相关负责人介绍，本月12日，他们接到市疫情防控指挥部相关通知后，就对餐饮场所有序恢复堂食进行了部署落实。昨日，涧西区对相关事宜进行进一步规范并作出通告。

记者注意到，在各区恢复堂食的通告中，均明确要求店内做好通风、消毒等卫生清洁工作；对进店人员必须落实戴口罩、测体温、查验健康码等疫情防控措施；发现有红码、黄码人员的，要禁止其入内并第一时间上报街道、社区；拒绝发热、咳嗽等人员就餐；最大限度降低人员密度，提倡电话订餐、网络订餐、限时就餐，防止门店扎堆聚集供餐，倡导文明就餐，提倡使用公筷公勺。

在此基础上，各区对于堂食的规范还提出不尽相同的要求。

涧西区：餐馆、饭店等餐饮场所，要限制人员流量，就餐、取餐时保持1米线距离，科学设置餐桌间距，最大限度降低人员密度。每桌用餐人数不超过10人，禁止承接100人以上人员聚餐。

洛龙区：凡进店顾客除用餐时其余时间必须正确戴口罩。严禁餐饮门店现场宰杀活禽类，严禁销售野生动物或野生动物制品。对防控措施落实不力的，一经查实，从严查处。

老城区：除十字街夜市外，辖区餐饮单位允许有序开展堂食服务，上座率原则上不得超过承载量的50%，最大限度降低人员密度。餐饮单位采购、使用进口冷链食品的，必须纳入“豫冷链”系统，查验“三证一码”，对违规采购使用的，将溯源追查，严肃追责。洛邑古城景区，以及东、西大街范围内的餐饮店严禁占道经营，流动摊位不得外出经营。十字街夜市继续闭市，开放时间另行通知。

西工区：餐饮单位采购、使用进口冷链食品的，必须纳入“豫冷链”系统，查验“三证一码”。各餐饮单位工作人员全部接种新冠疫苗、持有核酸检测阴性证明。（记者 王博东/文 记者 张怡熙 通讯员 谢芳/图）