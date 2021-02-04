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高新区人大工委：换气，为企业发展“加油打气”

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.21 08:35

　　19日上午，位于高新区的洛阳锐创电气设备有限公司正开足马力生产，车间一派忙碌景象。

　　“解决了换气问题，不再有后顾之忧，接下来一门心思搞生产、扩产能！”锐创电气总经理陈淑华语气中透露出些许轻松。

　　换气，曾是该公司发展的“卡脖子”问题。

　　锐创电气是一家创立20多年的老企业。近年，在做好传统优势产品——高低压配电成套设备的同时，该公司积极进军智能制造领域，开发出一系列产品，智能制造产品年营业收入同比增长约40%。

　　企业发展形势一片大好，但一提到用气，大家没了底气。喷塑是产品出厂前的必经环节，这些年锐创电气一直使用液化气作为喷塑的气源。同天然气相比，使用液化气不仅费用高，还存在一定安全隐患。

　　换气，成了锐创电气发展的头等大事。

　　由于道路施工条件差、附近用气量小等种种原因，该公司换气问题迟迟未能解决。

　　“万人助万企”活动开展后，高新区人大工委相关负责人走进锐创电气，现场为企业排忧解难。了解企业诉求后，该负责人当即表态：“这事我们来协调。”

　　几天后，洛阳新奥华油燃气有限公司相关负责人带着技术人员来到锐创电气，召开现场协调会、查看道路施工条件、制订施工方案……很快，双方签订了合同，目前正进行手续审批，预计今年10月锐创电气就能用上天然气了。

　　“仅用气一项，成本就能降低30%，还消除了安全隐患。”陈淑华说，换气，更是为企业发展“加油打气”。

　　政府实实在在为企业办实事，锐创电气上下都满怀感激。前不久，该公司购买了矿泉水、火腿肠、水果、遮阳伞等物资，送到高新区部分疫情防控值守点，表达感激之情。

　　“服务企业就是服务全市发展大局，我们将坚持问题导向、目标导向、效率导向和结果导向，帮助企业解决建设、生产、销售等环节的困难和问题，推动企业扩产增能、提高效益。”高新区人大工委相关负责人表示，解决企业提出的其他问题的工作正在有序推进。（记者 孙小蕊 见习记者 李雅君 通讯员 张弛 黄洛萍）
[ 责任编辑：马佳佳]
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