洛阳华荣生物：技术为“酶” 催化生物产业新引擎

近日，在位于西工区的洛阳华荣生物技术有限公司生产车间内，管道纵横，自动化设备快速运转，工作人员在通道之间穿梭；在车间外，一桶桶运动营养品原料已装车完毕，即将发往外地保健品公司……

华荣生物实验室

近日，在位于西工区的洛阳华荣生物技术有限公司生产车间内，管道纵横，自动化设备快速运转，工作人员在通道之间穿梭；在车间外，一桶桶运动营养品原料已装车完毕，即将发往外地保健品公司……

“现在订单饱和、产销两旺，公司今年销售收入有望突破2亿元。”谈及此，华荣生物副总经理苏凤芹喜上眉梢。

从2019年的7000余万元，到2020年1.4亿元，再到如今冲击2亿元大关，华荣生物年销售收入快速增长，靠的正是技术为“酶”。

酶是一类极为重要的生物催化剂，由于酶的作用，生物体内的化学反应在极为温和的条件下也能高效进行。那么，有着魔力般作用的酶，是否可以用在化学合成上呢？

作为一家专业从事酶催化的生物公司，华荣生物一直致力于攻克非天然氨基酸生物催化生产技术难题。“公司主打产品非天然氨基酸，广泛应用于食品、保健品、医药等行业，但目前非天然氨基酸主要通过化学合成方法来获取，容易产生大量废气、废水。”苏凤芹介绍，如果利用酶催化生物合成技术来生产，可大幅度降低能耗、减少污染，经济效益也十分可观。

2019年，华荣生物引进“河洛英才计划”创新团队，以创新人才为引领，对涵盖运动营养品原料和膳食补充剂原料的12种产品生产技术进行原始创新或革新，成功攻克生物催化生产技术，迅速实现产业化，先后推出4款产品。

由于技术新、成本低、质量好、更环保，这些产品一经推出，立即引发业界关注，订单纷至沓来。该公司主打的一款运动营养品原料产品，已牢牢锁定国内60%的市场份额。

翻看该公司中期考核指标完成情况，所有指标都“如期完成”“提前完成”“超额完成”预期。从去年1月至今年6月，该公司共实现销售收入2.3亿元。

目前，该公司正加快推进项目建设，预计到明年，12种产品全部研发成功并实现产业化，公司发展将添新引擎。华荣生物将成为国内生物催化领域生产技术先进、生产规模较大、产品种类较多的产业化示范基地。

“我们的目标是年产值突破5亿元，有‘河洛英才计划’创新团队的技术支持，我们对此很有信心。”苏凤芹说。（记者 孙小蕊 通讯员 王晶 文/图）