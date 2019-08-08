洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳华荣生物：技术为“酶” 催化生物产业新引擎
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.21 08:35
华荣生物实验室

　　近日，在位于西工区的洛阳华荣生物技术有限公司生产车间内，管道纵横，自动化设备快速运转，工作人员在通道之间穿梭；在车间外，一桶桶运动营养品原料已装车完毕，即将发往外地保健品公司……

　　“现在订单饱和、产销两旺，公司今年销售收入有望突破2亿元。”谈及此，华荣生物副总经理苏凤芹喜上眉梢。

　　从2019年的7000余万元，到2020年1.4亿元，再到如今冲击2亿元大关，华荣生物年销售收入快速增长，靠的正是技术为“酶”。

　　酶是一类极为重要的生物催化剂，由于酶的作用，生物体内的化学反应在极为温和的条件下也能高效进行。那么，有着魔力般作用的酶，是否可以用在化学合成上呢？

　　作为一家专业从事酶催化的生物公司，华荣生物一直致力于攻克非天然氨基酸生物催化生产技术难题。“公司主打产品非天然氨基酸，广泛应用于食品、保健品、医药等行业，但目前非天然氨基酸主要通过化学合成方法来获取，容易产生大量废气、废水。”苏凤芹介绍，如果利用酶催化生物合成技术来生产，可大幅度降低能耗、减少污染，经济效益也十分可观。

　　2019年，华荣生物引进“河洛英才计划”创新团队，以创新人才为引领，对涵盖运动营养品原料和膳食补充剂原料的12种产品生产技术进行原始创新或革新，成功攻克生物催化生产技术，迅速实现产业化，先后推出4款产品。

　　由于技术新、成本低、质量好、更环保，这些产品一经推出，立即引发业界关注，订单纷至沓来。该公司主打的一款运动营养品原料产品，已牢牢锁定国内60%的市场份额。

　　翻看该公司中期考核指标完成情况，所有指标都“如期完成”“提前完成”“超额完成”预期。从去年1月至今年6月，该公司共实现销售收入2.3亿元。

　　目前，该公司正加快推进项目建设，预计到明年，12种产品全部研发成功并实现产业化，公司发展将添新引擎。华荣生物将成为国内生物催化领域生产技术先进、生产规模较大、产品种类较多的产业化示范基地。

　　“我们的目标是年产值突破5亿元，有‘河洛英才计划’创新团队的技术支持，我们对此很有信心。”苏凤芹说。（记者 孙小蕊 通讯员 王晶 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市第一人民医院张群生：患者的信任和尊重就是...
  • ·洛阳市中医院何春红：继承创新，中医外科外治有绝活
  • ·洛阳东方医院俞维：守护母婴健康，用爱托起生命希望
    		•
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
        宅在家里，不妨多吃一些能增强免疫力的食物。
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
    		•
    		 
    新闻排行
  • 刚刚！洛阳民办小学、初中摇号结果出炉
  • 洛阳21日到22日将有一次强降水天气过...
  • 诚邀入驻！神都大厦整体招租区位配套...
  • 市委召开党外人士座谈会 江凌主持并讲话
  • 栾川县：山路弯弯如“玉带” 串连农...
  • 洛阳文仲大道公交停车场预计8月底建成
  • 河南科技大学入选科研人员成果所有权...
  • 村民家“长出”1.5米巨型蜂窝 救援队...
  • 新安县铁门镇晁村：黄花菜变“黄金菜...
  • 防疫施工两不误 涧西区遇驾沟安置房项...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛龙区新建的4所中小学...
    到洛阳西工区办理行政...
    一封手写信的背后
    洛阳火车站陆续恢复陇...
    精彩热帖

    昙花一现抵为缘

    兴洛湖美景

    桃花源

    初秋游周山
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605