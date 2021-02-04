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洛阳市属民办中小学摇号昨日举行 报名总人数比去年减少4123人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.21 08:35

　　昨日上午，我市举行2021年民办义务教育学校招生电脑派位(俗称摇号)。今年，我市共有9261人参与报名并通过资格审核、成功选报学校，报名总人数比去年少4123人。7所民办小学(含校区)、11所民办初中(含校区)因报名人数未超过派位计划数，直接录取所报学生，不再进行摇号；3614人通过摇号被录取。

　　数据报名总人数比去年减少4123人，热门学校热度降低

　　“为进一步规范招生秩序、维护教育良好生态、促进义务教育优质均衡发展，根据相关政策，继去年我市民办义务教育学校实施摇号后，今年我市全面实行公办民办学校同步招生，对报名人数超过招生计划数的实行摇号。”市教育局副局长梁晓丽说。

　　义务教育和每个孩子、每个家庭息息相关。为做好今年的民办中小学招生工作，市教育局前期对全市民办中小学的办学状况进行了深入调研，出台了招生工作方案，多次召开专题会议，进一步强调了政策要求、招生纪律。

　　今年，我市共有14所市属民办小学，计划招生3040人，18所市属民办初中，计划招生5929人。其中，有7所民办小学、11所民办初中因报名人数未超过招生计划数，直接录取所报学生，不再进行摇号。7所民办小学、7所民办初中的报名人数超过招生计划数，需要进行摇号，14所学校共提供摇号入学名额3614个，其中，小学1674个、初中1940个。

　　“通过对近年民办学校报名、摇号相关数据的梳理，我们发现以往的一些热门民办学校正在逐年‘降温’，家长在选择学校时也更加理性、客观。”市教育局相关负责人说。

　　以市二外(柳林校区)为例，去年的报名人数为1336人，今年为740人；洛龙区龙城双语初中，去年的报名人数为1447人，今年为797人，报名人数均减少了近一半。从总体上看，受报名人数减少影响，需要通过摇号录取学生的民办学校数量也有所减少，从去年的19所减少到今年的14所。

　　市教育局相关负责人分析，民办学校择校热度降低，主要和以下因素有关。

　　一、教育均衡：近年来，我市坚持教育优先发展战略，以优质均衡为导向，提前3年实现了义务教育基本均衡目标。目前，小学适龄儿童净入学率已达100%，义务教育巩固率达97%，义务教育阶段全面消除了超大班额，大班率在全省各地市中最低。教育资源配置更加均衡，让更多家长不再舍近求远。

　　二、课后服务：2020年7月，市教育局出台了《关于做好中小学生课后服务工作的指导意见》，帮助家长解决接送难题；今年秋季新学期，我市各公办中小学将实现课后服务全覆盖。更贴心的服务、更高的“性价比”，把越来越多的孩子留在了划片公办学校。

　　三、政策引导：和以往相比，今年，我市民办中小学招生政策性更强、要求更高——小学、初中入学，全面实行“公民同招”，民办中小学必须与公办中小学同步报名、同步录取、同步注册学籍。公办学校、民办学校“二选一”，让学生、家长在选择时更理性、慎重。

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[ 责任编辑：苑曼琳]
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