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徐衣显在城市区经济运行调度会上强调：强化“五个导向” 竞相“比学赶超” 持续推动中心城区转型升级高质量发展

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.21 08:35

　　昨日，市委副书记、代市长徐衣显主持召开城市区经济运行调度会，强调要完整准确全面贯彻新发展理念，强化“五个导向”，靶向发力、精准攻坚，着力防风险、解难题，强调度、稳运行，抓增量、育后劲，加快推动中心城区进一步转型升级、高质量发展，为“建强副中心、形成增长极”提供更有力支撑。

　　调度会上，城市区逐一发言，徐衣显边听边记，不时就反映的项目建设、企业服务、产业构建、下步谋划等，问情况、找办法，提出原则性思路、具体性举措，要求有关部门主动领题，专班推进、专案研究、专项落实。

　　徐衣显强调，一要强化问题导向，攻坚破解难题。聚焦堵点、难点、风险点，由表及里、由点及面，一层一层扒出症结，一件一件拿出方案，上下共同发力，以“量的积累”促进发展大局“质的突破”。二要强化目标导向，确保较好增长。对标“建强副中心、形成增长极”定位，对照全年各项目标任务，抓紧经济运行动态监测、常态调度，统筹抓好疫情防控、灾后重建和经济社会发展，抓实抓细“三个一批”、“万人助万企”、招商引资、优化环境等关键重点，促进经济保持在全省较好位次，确保实现全年经济发展目标。三要强化责任导向，落实“13710”工作制度。按照细化量化、分解落实、督查督办的要求，把工作清单化、具体化、项目化，把责任落到岗位、落到人头、落到实处，上下畅通协同、高质高效推进。四要强化系统导向，统筹发展安全。坚持人民至上、生命至上，切实把安全发展的理念贯穿各项工作的全过程，统筹抓好疫情防控、防汛救灾、风险防控、信访稳定等底线工作，在发展中保安全、在安全中促发展。五要强化结果导向，竞相奋力出彩。以结果论英雄、以实绩争出彩，增强工作积极性、发展能动性，形成比学赶超、奋勇争先、竞相出彩的氛围和态势，为实现全市“十四五”开好局起好步，谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章贡献力量。

　　王琰君、侯占国、任丽君参加会议。(记者 李三旺 李冰)
[ 责任编辑：马佳佳]
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