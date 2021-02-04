今明两天我市将迎来强降水！气象局专家提醒您做好防御

昨日，市气象局发布重要天气报告，今明两天，我市迎来一次强降水天气过程，大部分地区有暴雨，局部地区有大暴雨，提醒有关部门和公众做好防御。这次降水集中在哪个时段？影响范围有多大？强度如何？记者采访了市气象局专家。

昨日，市气象局发布重要天气报告，今明两天，我市迎来一次强降水天气过程，大部分地区有暴雨，局部地区有大暴雨，提醒有关部门和公众做好防御。这次降水集中在哪个时段？影响范围有多大？强度如何？记者采访了市气象局专家。

强降水预计从今晚开始，明天可能下一整天

昨日11时，市气象局发布重要天气报告。

21日到22日，我市将有一次强降水天气过程，大部分地区有暴雨，局部地区有大暴雨，并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气。

降水集中时段在21日夜里到22日，过程降雨量在60毫米到90毫米，局部120毫米以上，最大小时雨强40毫米到70毫米。需防范强降水可能引发的次生灾害。具体来说——

21日：全市多云到阴天转中阵雨或雷阵雨，局部地区(新安和孟津北部)有暴雨，气温23℃到31℃。

22日：全市阴天有大雨，大部分地区(新安、孟津、偃师、主城区、嵩县、宜阳、洛宁、汝阳)有暴雨，局部地区(洛宁西北部、宜阳西部、新安北部、孟津北部)有大暴雨，并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气，气温23℃到28℃。

与7月20日那次相比，这回降水强度可能不及，但影响范围更广

“早在16日，我们就通过天气分析，发现洛阳有出现强降水的可能性，18日发布第一次重要天气报告。”市气象台台长郭铭博介绍，本轮降水天气过程出现的原因是受副热带高压、西北低涡及地面弱冷空气的综合影响，共分三个阶段：第一阶段的降水出现在19日夜里，但雨量分布不均，洛宁部分地区达到了暴雨级别，栾川却未出现有效降水；第二阶段可能集中在21日夜里到22日白天；第三阶段可能出现在25日到26日。

从影响范围和强度上比较，本轮强降水天气过程和7月20日那次强降水天气过程有哪些区别？

市气象台高级工程师陈红霞说，从影响范围上讲，本轮强降水更广，全市大部分地区都会出现50毫米以上降水，达到暴雨级别，如主城区、孟津、偃师、新安、嵩县、宜阳、洛宁、汝阳。从降水强度上讲，7月20日那次强降水天气过程要比本轮更大。

暴雨预警信号发布时间有标准，没预警不代表暴雨就不来了

未来几日，我市气象部门将持续关注天气发展变化，及时对外发布预报、预警信息，为政府部门和群众做好防御提供气象决策依据。

“需要提醒大家的是，暴雨预警信号是一种针对暴雨做出的短时临近预警信息，发布时间、雨量都有明确标准。”郭铭博说，虽然目前气象部门没有发布暴雨预警信号，但并不代表暴雨“爽约”，提醒公众及时关注天气预报、预警信息，做好应对。

在气象学上，24小时内降水量在50毫米到100毫米被称为暴雨，相同的雨量，降雨的时间越短，说明强度和破坏性越强。暴雨预警信号从低到高，按颜色分为蓝、黄、橙、红4个等级。不同颜色的暴雨预警信号都代表什么意思？对应的防御措施有哪些区别？市气象局专家进行了解答。