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8月已充值的学生卡可否顺延？最新回复来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.20 20:29

　　近日，市民陈女士通过洛阳网“百姓呼声”咨询，受当前疫情防控影响，家中孩子本月居家很少出门，已充值8月、9月的学生卡可否顺延一个月？

　　陈女士说，本想着暑期孩子经常外出游玩，7月底，她通过洛阳银行自助充值机为孩子充值了8月、9月的学生卡。不料，8月初，受疫情影响，孩子居家玩耍，较少出门，8月份，孩子就用过两三次学生卡。

　　她回忆，去年2月，公交集团曾推出过涉及学生等群体月票卡顺延的政策。不知道目前这种情况下，已充值的学生卡是否还能办理顺延。

　　今日，记者从市公交集团结算中心IC卡中心得知，截至目前，他们暂未接到相关部门关于学生卡等月票卡顺延的政策通知。工作人员说，如果家长计划孩子不使用9月的学生卡，可在9月1日前退卡。需要注意的是，如退卡后再度使用学生卡，需携带相关证件重新办理。（洛报融媒记者 谢娜娜）　
[ 责任编辑：潘亮]
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