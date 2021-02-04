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国网洛阳供电公司：全力做好防汛保电准备工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.20 20:18

　　“召伯变小雨、云顶变小雨、文衡变中雨、溯源变小雨......”8月19日晚22时，值守在国网洛阳供电公司各个变电站的运维人员在安全管控群内实时汇报。针对新一轮暴雨灾害天气预警，该公司严阵以待，全力做好“防大汛、抢大险、救大灾”的防汛保电准备工作，保障全市电网的安全稳定运行和百姓可靠用电。

　　连日来，河南多地发布暴雨预警通知，洛阳地区也陆续发布强降雨灾害天气预警，防汛保电工作形势严峻。国网洛阳供电公司第一时间召开市县防汛工作电视电话会议，针对新一轮强降雨、疫情防控等作出工作部署，要求坚决守住“四个不发生”目标，结合上轮受灾情况，对重要电力设施、重要用户供电进行再排查，确保风险可控在控，备齐防汛物资装备，提前部署各项防汛措施，合理配置抢修力量，落实抢修复电提级管控要求，确保紧急突发事件响应及时、处置有效。

　　国网洛阳供电公司分析研判当前防汛形势，坚持以“防”为主，想在前、抓在前、做在前，多方统筹，多措并举，健全防洪安全保障体系。强化风险意识和底线思维，筑牢安全防线不松懈，认真总结上一阶段防汛工作经验，举一反三，增加夜间对设备设施的巡视检查，加强雨前、雨中、雨后对高边坡等重点部位的巡查检查和排水设施的清理。严格防汛主体责任，充分做好防汛物资储备工作，及时更换、补仓防汛物资，确保关键时候用得上，进一步完善应急预案、强化实战演练，科学有效应对。全面落实24小时防汛值班，确保通信畅通，持续关注天气情况，实时查看雨情信息，挂图作战，制定专项应急措施，确保防汛工作落到实处、执行到位，为安全度汛提供保障。

　　据了解，国网洛阳供电公司快速反应，已先后对全市258座变电站、532条输电线路、1491条配电线路、1149座配电站房开展了防汛隐患排查，安排全市应急抢修站点139个，抢修队伍158支、抢修人员902人，抢修车辆176台，发电车10辆、发电机107台，形成“网格式”分区抢修网络。(张静)
[ 责任编辑：潘亮]
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