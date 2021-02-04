涧西区餐饮行业陆续恢复堂食

今日18时，洛报融媒记者从涧西区新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，该区餐饮行业已陆续恢复堂食。 今日18时，洛报融媒记者从涧西区新冠肺炎疫情防控指挥部获悉，该区餐饮行业已陆续恢复堂食。同时，该区指挥部要求，辖区各餐馆、饭店在提供堂食服务时，须严格落实疫情防控相关规范。 该区疫情防控指挥部相关负责人介绍，此前，12日，他们接到市疫情防控指挥部相关通知后，就对餐饮场所有序开放堂食进行了部署落实。20日，涧西区对相关事宜进行进一步规范并作出通告： 一、除市公安局审定设置的疫情防控交通卡点外，严禁在市域内所有道路擅自设置疫情防控交通卡点。 二、公园、游园等非密闭公共场所，实行预约、错峰、限流，在做好疫情防控的基础上，面向公众有序开放。出入人员必须佩戴口罩，做好个人防护，避免过度聚集。 三、餐馆、饭店等餐饮场所，要限制人员流量，就餐取餐时保持1米线距离，科学设置餐桌间距，最大限度降低人员密度。从业人员必须做到全程佩戴口罩上岗，店内做好通风、消毒等卫生清洁工作。所有进店人员必须落实戴口罩、测体温、查验健康码等防控措施。倡导文明就餐，提倡公筷公勺。每桌用餐人数不超过10人，禁止承接100人以上人员聚餐。 四、辖区各机关、企事业单位要做好大厅、房间、楼梯、电梯等公共区域的卫生清洁、通风消毒，对出入人员严格落实戴口罩、测体温、查验健康码等疫情防控措施，严防疫情传播。（洛报融媒记者 王博东）