8月19日，市委第四巡察组延伸巡察市法院党组反馈会在洛阳中院召开。

8月19日，市委第四巡察组延伸巡察市法院党组反馈会在洛阳中院召开。

市委巡察工作领导小组成员范永平出席会议并作讲话，市委第四巡察组组长杨鹏参加会议并代表市委第四巡察组反馈延伸巡察工作情况，市委第四巡察组副组长刘同聚参加会议，洛阳中院党组书记、院长曲海滨主持会议并作表态发言。市纪委监委第四监督检查室干部田晓燕、市委组织部干部三科干部王伊源、市委第四巡察组联络员姚天东、田梦，市委巡察办干部张梦迪参加会议。

会上，杨鹏通报了市委巡察组反馈意见，指出市法院党组在政治建设、司法为民、主体责任、巡察整改压力传导等方面存在的问题，并提出整改意见建议，要求在整改工作中聚焦政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面服务保障全市经济社会建设；扛牢“两个责任”，不断提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力；筑牢为民情怀，维护司法公正，深入开展“我为群众办实事”，切实提高群众满意度、获得感。

对于做好巡察整改工作，范永平要求，一要提高政治站位，进一步提高巡察整改的政治自觉。市法院党组要严格按照习近平总书记重要指示和市委有关要求，以对党和人民高度负责的政治态度，进一步提高政治站位，强化责任担当，采取扎实举措，认真搞好整改，做到解决问题清仓见底、推动改革发展有力有效。二要扛牢压实主体责任，进一步提高巡察整改实效。市法院党组要切实担起整改政治责任，党组书记履行第一责任人责任，其他班子成员要认真落实“一岗双责”。市法院党组要严肃认真抓好整改，科学制定整改方案，逐条逐项建立整改台账，立行立改，举一反三，紧盯人民群众反映强烈、侵蚀党的执政基础的突出问题，深化标本兼治，整改情况及时向党内和社会公开，让整改情况接受人民群众监督，提升巡察整改公信力。三要深化成果运用，持续营造干事创业氛围。要在履行核心职能责任上下功夫，进一步树牢责任意识，自觉践行人民立场，着力解决群众急难愁盼问题；要在落实管党治党责任上下功夫，建立健全管党治党长效机制，做到真监督、常监督、善监督；要在激励干部担当作为上下功夫，建立健全激励机制，激励党员干部用心用情、尽责尽力为人民群众办实事、办好事、解难事。

曲海滨代表市法院党组作表态发言。一要强化政治机关意识，诚恳、全面接受巡察反馈意见。切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把巡察整改工作作为一项严肃而紧迫的重大政治任务抓紧抓好。二要狠抓整改落实，确保巡察整改取得实效。坚持问题导向，狠抓工作落实，把严的要求、严的措施、严的纪律贯穿始终，做到问题不清零决不罢休、整改质量不高决不收兵，确保整改任务项项落地、事事见效。三要落实全面从严治党主体责任，以更严要求建设法院队伍。坚决落实“两个责任”，坚持全面从严治党、从严治院、从严管理，认真履行全面从严治党、从严治院政治责任，以更加坚决的态度、更加有力的措施、更加务实的作风，坚定不移推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。四要建立健全长效工作机制，推动法院工作高质量发展。把巡察整改与重点工作结合起来，针对查摆的问题深入剖析原因，认真查找症结所在，坚持标本兼治，真正把巡察整改成果落实到服务大局、司法为民、公正司法的具体实践中，以扎扎实实的司法办案成效检验巡察整改成果，为建强副中心、形成增长极贡献司法力量。

最后，市委第四巡察组向市法院参会人员发放评估问卷，对巡察组工作情况进行现场评估。

市法院班子成员、正科级以上干部、监察室全体干警、离退休老干部代表在主会场参加会议，各基层法院院长及中层以上干部在分会场参加会议。（通讯员/王雨潇）