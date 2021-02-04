8月18日，市委第二巡察组常规巡察市检察院党组情况反馈会议在洛阳市检察院召开。

8月18日，市委第二巡察组常规巡察市检察院党组情况反馈会议在洛阳市检察院召开。

市纪委副书记、监委副主任练忠杰参加会议并讲话，市委第二巡察组组长仝明现参加会议并代表市委第二巡察组反馈巡察工作情况，洛阳市检察院党组书记、检察长吴志军主持会议并作表态发言。市委第二巡察组副组长侯作领，市委组织部干部监督一科科长古松辉，市纪委第七执纪监督室副主任王磊，市委第二巡察组汤功飞、范淑贤，市委巡察办田梦参加会议。

会上，仝明现通报了市委巡察组反馈意见，并提出整改意见建议，要求在整改工作中深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，积极推动党的主张和重大决策部署在本系统落实落地；继续推进司法体制改革，深化转型发展；高度重视干部队伍建设，确保忠诚、干净、担当。

对于做好巡察整改工作，练忠杰要求，一要提高政治站位，进一步提高巡察整改的政治自觉。市检察院党组要严格按照习近平总书记重要指示和市委有关要求，以对党和人民高度负责的政治态度，进一步提高政治站位，强化责任担当，采取扎实举措，认真搞好整改，做到解决问题清仓见底、推动改革发展有力有效。二要扛牢压实主体责任，进一步提高巡察整改实效。市检察院党组要切实担起整改政治责任，党组书记履行第一责任人责任，其他班子成员要认真落实“一岗双责”。市检察院党组要严肃认真抓好整改，严禁走过场、敷衍应付、虚假整改，增强整改的思想自觉、政治自觉和行动自觉，切实扛稳整改主体责任，扎实做好巡察“后半篇文章”。三要深化成果运用，持续营造干事创业氛围。要在履行核心职能责任上下功夫，进一步树牢责任意识，坚决做到守土有责、守土负责、守土尽责；要在落实管党治党责任上下功夫，推动全面从严治党取得新成效；要在激励干部担当作为上下功夫，进一步营造干事创业的良好氛围。

吴志军代表市检察院党组作表态发言。一要以更高政治站位，充分认识巡察整改重要意义。以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉抓好巡察整改，以实际行动增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保检察队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。二要以更强政治担当，全面落实巡察整改各项任务。对照巡察发现的问题，要紧密联系思想和工作实际，深刻剖析根源，做到真认账、真反思、真整改。市院党组要反躬自省，找准症结、带头整改；两级院党组要主动认领、深刻剖析、坚决整改；坚决支持配合相关部门做好后续相关工作。三要以更严政治责任，切实推动巡察整改取得实效。对巡察反馈的问题，要紧扣节点、倒排工期，拿出实招硬招，确保各项问题按时序、无死角、高质量整改到位。要压实责任，认真对照“问题清单”，制定切实可行的整改方案；要建章立制，及时固化整改成果，推动巡察整改取得实效；要统筹落实，自觉把整改工作与党史学习教育、教育整顿“回头看”等工作有机结合，切实把问题改彻底、改到位，以巡察整改高质量推动全市检察工作高质量。

最后，市委第二巡察组向市检察院参会人员发放评估问卷，对巡察组工作情况进行现场评估。

市检察院班子成员、专职检委、县处级干部、中层正职、各部门负责人及各基层院检察长参加会议。（通讯员/刘晗）