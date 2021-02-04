王庆仁：“哪里有孩子需要帮助，我就会捐款到哪里”

20日，记者来到洛龙区英才社区河洛文化村王庆仁的家，看到一张张汇款单、捐款凭证和受助者寄来的感谢卡，这背后是一个个有爱的故事。

20日，记者来到洛龙区英才社区河洛文化村王庆仁的家，看到一张张汇款单、捐款凭证和受助者寄来的感谢卡，这背后是一个个有爱的故事。

66岁的王庆仁在涧西区广州市场经营一家文印店。从1994年开始，他捐资助学、扶危济困、支持市政工程建设，目前通过捐款凭证可查询到的受助对象有千余人，遍布全国20多个省区市。

“我是唱着学习雷锋的歌，听着雷锋的故事长大的，雷锋是我的偶像。”王庆仁说，小时候家里穷，大人很少给他买书，但一本名为《雷锋》的连环画他一直珍藏着，从那时起，雷锋精神就在他的心里生根、发芽。

1998年，在媒体上了解到“春蕾计划”——帮助失学儿童，王庆仁和爱人想资助贫困学生王丽(化名)。

“当时家里生意遇到了困难，但想到孩子上学是一辈子的事儿，我和爱人坐不住了。”王庆仁说，他们立刻联系受助人，不仅资助王丽完成了三年学业，还让王丽的姐姐到店工作。从此，两家人亲如一家。