村民家“长出”1.5米巨型蜂窝 救援队员将其安全摘除

19日，伊川一村民家中“长出”一个约1.5米的巨型马蜂窝，连日来马蜂蜇伤4名村民，6名身穿“太空服”的专业人士成功将蜂窝摘除。自本月以来，他们已摘除50多个蜂窝。

19日，伊川一村民家中“长出”一个约1.5米的巨型马蜂窝，连日来马蜂蜇伤4名村民，6名身穿“太空服”的专业人士成功将蜂窝摘除。自本月以来，他们已摘除50多个蜂窝。

19日上午，市神鹰救援队伊川大队队员李飞想接到群众求助称，在伊川县葛寨镇杨楼村一村民家中有一个马蜂窝，蜇伤多人，求助将其摘除。他与队员携带装备到达现场，只见马蜂窝位于村民家3楼的房间内，蜂窝长约1.5米、上大下小，不时有马蜂飞出。

李飞想了解到，该房间主要存放杂物，无人居住，因此未安装门窗，早在一个月前，村民就发现马蜂在此筑巢安家，想着不影响生活，没放在心上，不料马蜂接连蜇伤了4人，蜂窝像是一颗定时炸弹伫立在大家头顶。

为摘除巨型马蜂窝，李飞想等6名队员穿上形似太空服的防蜂服，搬着梯子来到蜂窝处，先用灭害灵对着蜂窝喷射，接着使用手锯将蜂窝与墙顶的连接处锯开，然后将蜂窝装进编织袋。

“最近我们接到不少被马蜂蜇伤的求助。”市神鹰救援队伊川大队队长梁绪伟说，前几天有一位老太太上山摘酸枣，被马蜂蜇晕送医，目前人已出院。本月以来，他们已成功摘除50多个蜂窝，以马蜂窝居多。大家看到马蜂窝不要慌张，可悄悄远离，切忌惊扰或刺激马蜂，以免遭其攻击。(洛报融媒记者 魏巍 见习记者 吕百营)