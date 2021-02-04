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栾川着力打造精品民宿群 给游客更好旅游体验
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.20 17:59

　　“民宿已经建好，景区恢复开放便可开门迎客。”20日下午，洛阳市栾川县重渡沟示范区重渡村村民贾鹏飞告诉记者，他家的精品民宿已于近日完成最后装修，只要接到复工通知，就能入住。

　　随着旅游业的快速发展，精品民宿成为时下最为流行的住宿产品。这几年，精品民宿在重渡沟风景区也如雨后春笋。许多村民对自己经营的农家宾馆进行提升改造，成为精品民宿。

　　贾鹏飞今年37岁，是个地地道道的农民。近年，栾川县乡村旅游发展迅速，他家又在重渡沟风景区内，可谓近水楼台。去年，他开始着手将自己的农家宾馆改造成精品民宿，还取了一个好听的名字——绿茵阁。

　　栾川县第十三次党代会透露，该县将大力推动民宿发展，坚持高端定位、高起点规划、高标准实施，依托现有特色村落，鼓励群众对民居和传统农家宾馆进行改造和活化利用，争取到2025年精品民宿数量突破300家，打造老君山、重渡沟、陶湾南沟等民宿集群。

　　打造精品民宿集群，这一消息让贾鹏飞尤为关注。“聚群发展，生意一定会更好。”他对自家民宿的前景非常看好。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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