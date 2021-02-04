洛阳两家单位获批市级科普传播基地

20日，洛报融媒记者从市科技局获悉，2021年度洛阳市科普传播基地备案结果公布，清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地、河南科技大学生命科学馆通过备案。
20日，洛报融媒记者从市科技局获悉，2021年度洛阳市科普传播基地备案结果公布，清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地、河南科技大学生命科学馆通过备案。
20日，洛报融媒记者从市科技局获悉，2021年度洛阳市科普传播基地备案结果公布，清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地、河南科技大学生命科学馆通过备案。
科普传播基地是指具有较为完善的固定场所和设施条件，依托教学、科研、生产、传媒和服务等资源载体，能够承担科学技术普及、宣传、培训、服务等功能并面向社会和公众开放的机构或组织，是普及科技知识、弘扬科学精神和传播现代科技信息的重要载体。
近年，我市积极推进科普传播基地建设，不断完善科普条件和功能，加强科普资源开发开放，持续完善科普知识宣传教育网络体系，为公众提供更多优质科普服务。截至目前，全市已累计建设各类科普传播基地20家，开展各类科普活动300余场，培训人员2万余人次，初步形成了覆盖全市各级组织的科普知识宣传教育网络体系。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 王亚丽 文/图)
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