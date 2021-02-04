洛阳市庆祝中国共产党成立100周年主题成就展入选河南省推介名单

20日，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，正在该馆展出的“百年恰是风华正茂——洛阳市庆祝中国共产党成立100周年主题成就展”入选河南省庆祝中国共产党成立100周年精品展览推介名单。

20日，洛报融媒记者从洛阳博物馆获悉，正在该馆展出的“百年恰是风华正茂——洛阳市庆祝中国共产党成立100周年主题成就展”入选河南省庆祝中国共产党成立100周年精品展览推介名单。

展览是洛阳庆祝中国共产党成立100周年的一项重点活动，由市委办公室、市委宣传部、市档案局主办，洛阳日报社、市委党史研究室、市档案馆、洛阳博物馆承办。

展览精选600多张照片，通过四大篇章，全面回顾了100年来河洛儿女在党的领导下进行革命、建设、改革、发展的不凡历程和辉煌成就，深刻回答“中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好”等重大问题，进一步团结引领干部群众坚定听党话、跟党走的思想自觉和行动自觉，为传承红色基因、赓续精神血脉提供了生动教材。

展览于6月30日在洛阳博物馆开幕，截至目前，累计接待观众超过7万人次。如果你还没看过，待博物馆恢复有序开放，可以到现场细细品读。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 梁笑宇 实习生 李玉冰 文/图)