洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

请注意！洛阳暂停“中元节”期间祭祀活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.20 15:40

　　20日，洛报融媒记者从市民政局获悉，洛阳市推进移风易俗倡树文明殡葬新风工作领导小组办公室19日发布《关于暂停“中元节”期间祭祀活动的通知》，鉴于当前疫情防控严峻性、复杂性、不确定性依然很大，为加强“中元节”期间祭祀管理，减少人员聚集，降低疫情传播风险，更好保障群众身体健康和生命安全，根据上级有关文件精神，定于8月20日至8月24日，暂停相关祭祀活动。具体事项通知如下：

　　一、暂停祭祀接待业务。

　　全市各公墓和骨灰堂暂停祭祀接待业务(含8月22日，农历七月十五“中元节”)，只办理当日火化骨灰寄存、取出及安葬业务。要从严控制人数，办理当日火化骨灰寄存、取出及安葬等业务不超过3人，参加活动不超过10人。

　　二、严格疫情防控措施。

　　进入殡葬服务场所人员必须严格执行疫情防控措施，戴口罩、检测体温、查验健康码和行程码，进行实名登记，保持1米安全距离有序进入。来自中高风险地区所在地市的低风险地区人员，还需持48小时内核酸检测阴性证明方可进入。

　　三、树立文明祭祀新风。

　　要积极开展移风易俗、文明祭祀、禁燃禁放、疫情防控宣传引导工作。多渠道、多角度、多方式引导群众采取低碳、文明的祭祀方式缅怀亲人，劝阻群众在城市道路、街道口、广场、居民区、公园、绿地、风景区等地焚烧祭品、冥纸冥币。(洛报融媒记者 余子愚)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·洛阳市第一人民医院张群生：患者的信任和尊重就是...
  • ·洛阳市中医院何春红：继承创新，中医外科外治有绝活
  • ·洛阳东方医院俞维：守护母婴健康，用爱托起生命希望
    		•
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
    银耳雪梨汤 养颜又保健
        宅在家里，不妨多吃一些能增强免疫力的食物。
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
  • ·白沙半日闲 好吃又好玩
    		•
    		 
    新闻排行
  • 20日起，洛阳城市区电动自行车暂停上牌
  • 江凌徐衣显与河南铁投公司董事长悦国...
  • 涧西区将新建王湾体育公园 改造老旧小...
  • 即日起，洛龙区有序恢复堂食服务
  • 刚刚！洛阳民办小学、初中摇号结果出炉
  • 洛阳市区违停“15分钟”柔性执法，详...
  • 到洛阳西工区办理行政事项，无须再提...
  • 江凌主持召开专题会议 研究全市水灾害...
  • 今天出伏 洛阳将有一次明显强降水天气...
  • 洛阳市属民办学校幼升小、小升初今日摇号
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    洛龙区新建的4所中小学...
    到洛阳西工区办理行政...
    一封手写信的背后
    社区工作者变身“管家...
    精彩热帖

    昙花一现抵为缘

    兴洛湖美景

    桃花源

    初秋游周山
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605