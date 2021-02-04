请注意！洛阳暂停“中元节”期间祭祀活动

20日，洛报融媒记者从市民政局获悉，洛阳市推进移风易俗倡树文明殡葬新风工作领导小组办公室19日发布《关于暂停“中元节”期间祭祀活动的通知》。

20日，洛报融媒记者从市民政局获悉，洛阳市推进移风易俗倡树文明殡葬新风工作领导小组办公室19日发布《关于暂停“中元节”期间祭祀活动的通知》，鉴于当前疫情防控严峻性、复杂性、不确定性依然很大，为加强“中元节”期间祭祀管理，减少人员聚集，降低疫情传播风险，更好保障群众身体健康和生命安全，根据上级有关文件精神，定于8月20日至8月24日，暂停相关祭祀活动。具体事项通知如下：

一、暂停祭祀接待业务。

全市各公墓和骨灰堂暂停祭祀接待业务(含8月22日，农历七月十五“中元节”)，只办理当日火化骨灰寄存、取出及安葬业务。要从严控制人数，办理当日火化骨灰寄存、取出及安葬等业务不超过3人，参加活动不超过10人。

二、严格疫情防控措施。

进入殡葬服务场所人员必须严格执行疫情防控措施，戴口罩、检测体温、查验健康码和行程码，进行实名登记，保持1米安全距离有序进入。来自中高风险地区所在地市的低风险地区人员，还需持48小时内核酸检测阴性证明方可进入。

三、树立文明祭祀新风。

要积极开展移风易俗、文明祭祀、禁燃禁放、疫情防控宣传引导工作。多渠道、多角度、多方式引导群众采取低碳、文明的祭祀方式缅怀亲人，劝阻群众在城市道路、街道口、广场、居民区、公园、绿地、风景区等地焚烧祭品、冥纸冥币。(洛报融媒记者 余子愚)