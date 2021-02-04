近日，在位于伊川县高山镇洞子沟村的西贝农场，40岁的贾胜浦变身主播，在果园直播带货。
近日，在位于伊川县高山镇洞子沟村的西贝农场，40岁的贾胜浦变身主播，在果园直播带货。
近日，在位于伊川县高山镇洞子沟村的西贝农场，40岁的贾胜浦变身主播，在果园直播带货。
贾胜浦从小在伊川长大，2015年他返乡创业，建起农场，从中科院果树研究所引进优良品种，种植了200多亩果树。每年的6月至10月，是果园丰收的时节。贾胜浦将果园变成“直播间”，通过新媒体平台进行推广，吸引了更多人的关注。同时，他的农场也安置了附近10多户农民就业，实现共同增收致富。（记者 张光辉 通讯员 王勇 王丹 摄影报道）
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