“四送一助力” 携手共抗疫

日前，河南省洛阳监狱联合河南省交通运输发展集团有限公司洛阳分公司到市疾控中心开展“四送一助力”专项行动，慰问疫情防控一线人员，送去口罩、酒精、防护服等物品。

日前，河南省洛阳监狱联合河南省交通运输发展集团有限公司洛阳分公司到市疾控中心开展“四送一助力”专项行动，慰问疫情防控一线人员，送去口罩、酒精、防护服等物品。 日前，河南省洛阳监狱联合河南省交通运输发展集团有限公司洛阳分公司到市疾控中心开展“四送一助力”专项行动，慰问疫情防控一线人员，送去口罩、酒精、防护服等物品。 该监狱有关负责人说，今后，他们将与洛阳市疾控中心加强协作，通过疾控部门为监狱疫情防控工作提供更多专业化指导，进一步提升监狱防疫水平。(记者 申利超 通讯员 张英俊 摄影报道)