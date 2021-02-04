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群众接种新冠疫苗车接车送、还能得礼品 洛浦办事处这波操作太贴心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.20 09:00

　　接种新冠疫苗车接车送，并有礼品拿，还有这等好事？张先生就在街头遇到穿着红马甲的人，开车免费送大家去接种疫苗，他担心是骗子，在洛阳网“百姓呼声”频道咨询此事真假。昨日，记者求证得知事情属实，此举是为了鼓励大家尽快接种疫苗，形成全民防疫屏障。

　　17日下午，张先生在纱厂西路一新冠疫苗接种点排队接种疫苗。其间，有几个穿红马甲的人挨个儿询问有没有未接种新冠疫苗第一针的，有的话可以跟着他们到邙山第二社区卫生服务中心接种新冠疫苗，他们车接车送，还有礼品相送。他们开的车上挂着邙山第二社区卫生服务中心的条幅，车上已经坐着几位老人。

　　“我没听说过有车接车送打疫苗的。”张先生说，他希望记者帮忙核实，那些人是否来自正规单位。

　　昨日上午，记者来到邙山第二社区卫生服务中心，看到洛浦办事处下辖社区的工作人员与志愿者正在对接种人员进行测体温、登记等工作，现场秩序井然。记者从工作人员处得知，这里是洛浦办事处辖区居民定点新冠疫苗接种点。

　　邙山第二社区卫生服务中心相关负责人说，现在接种新冠疫苗确实有车接车送服务，这是洛浦办事处安排的，为的是尽快形成全民防疫屏障。

　　洛浦办事处相关工作人员告诉记者，他们确实有新冠疫苗接送车，为未接种新冠疫苗第一针者提供免费接送服务。前期，他们赠送健康大礼包来鼓励大家接种，里面有一包口罩、一个温度计和一支笔等物品；后来，除了送健康大礼包，他们还开车接送年龄较大和行动不便者。最近，为鼓励更多人接种新冠疫苗，他们安排了约30辆车免费接送，一辆车每天大概要接送10趟，都是社区工作人员和志愿者自己的车，油费也是自己承担。这些服务措施效果不错，目前辖区18周岁以上人群新冠疫苗接种率已接近98%。为避免引起误会，他们要求工作人员身穿红马甲或佩戴红袖箍。

　　张先生得知事情真相后说，提供车接车送服务的举措既新颖又贴心，感谢社区工作人员的辛苦付出。（记者 魏巍 见习记者 吕百营 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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