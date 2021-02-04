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今天出伏 洛阳将有一次明显强降水天气过程
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.20 08:39

　　今天出伏，长达40天的三伏终于结束了。

　　伏，代表一年中“宜伏不宜动”的最热时期，每年的三伏大都在7月中旬到8月中旬，所谓“夏至三庚数头伏”，今年的三伏共40天，可谓超长待机。

　　刚出伏，我省就要迎来一次明显的强降水天气过程。据河南省气象台消息，预计未来一周，我省有三次强降水天气过程，省内大部分地区降水偏多，豫北降水明显偏多。

　　第一次强降水发生在昨天下午到夜里，洛阳多地出现降水，局部还出现暴雨，并伴有短时强降水、短时大风等强对流天气。第二次强降水将集中在22日，届时，全省将有小到中雨，黄河以北和三门峡、洛阳、郑州、开封、许昌、商丘等地部分县市有暴雨或大暴雨，局地特大暴雨，最大小时雨强70毫米到90毫米。第三次强降水将集中在24日到26日，降水主雨带将位于江淮一带。

　　虽然今天没雨，但新一轮的降水已经蓄势待发，正在赶来的路上。根据最新的气象资料分析，短期内受高空低槽东移影响，预计今天白天我市阴天转多云，偏西风2级到3级，气温23℃到32℃；今天夜里到明天白天，多云到阴天转阵雨或雷阵雨，东南风3级左右，气温22℃到32℃。

　　我省防汛、应急管理部门提醒，鉴于未来一周降水偏多、强度较大，且强降水落区与前期洪涝灾害较重地区重叠，需加强灾害隐患点的巡查排险，防范强降水引发的中小河流洪水、山洪地质灾害和城乡积涝。公众要关注天气预报和预警信息，妥善安置易受暴雨、大风影响的室外物品；尽量避免外出，不贸然登山涉水，防止跌入水井地坑，并远离道路电力设施，防止触电；避开立交桥洞、地铁、地下商场、地下人行道、地下车库等内涝高发地，远离河道、水渠等危险地带；屋内积水时关闭电源、煤气阀；注意车辆行驶安全。处在山洪易发区、地质灾害隐患点、低洼易涝区等危险区域的群众，要留意预警，一旦发现异常，及时转移到安全地带。（记者 张喜逢 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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