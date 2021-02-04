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社区工作者变身“管家” 让居民安心居家隔离
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.08.20 08:25

上门送中药包

　　“您好，今天是否需要买米买菜？生活用品还缺什么？居家隔离是对自己也是对他人负责，社区感谢您和家人的理解与支持，有什么需要随时发微信、打电话，能办的我们一定办！”近日，西工区洛北街道东下池社区正居家隔离的居民小杨，收到了社区工作人员发来的微信。自从开始居家隔离，这样的微信消息，她每天早上都能收到一条。

　　在洛北街道大路口社区，身着防护服的卫生服务站医生韩宇贤敲开了居家隔离人员刘女士的家门。例行测量体温后，她拿出两包中药：“这是市卫健委推荐的防疫方剂，能够提高抵抗力，我带来两包……”详细讲解防疫中药包服用方法与注意事项后，她关门告别，匆匆赶往下一名居家隔离人员处。

入户调查、服务

　　“隔离期间，特别感谢三位贴心人的服务，你们事无巨细的关爱，让我倍感安心！”就在同一天，从郑州返洛的洛北街道居民小马结束了居家隔离，他对16天里为自己买菜买药、监测健康、消杀环境的社区工作人员、小区物业工作人员和志愿者表示深深感谢。

　　一条微信、两包中药、三位贴心人……在洛北街道居家隔离人员身边，这样的事情每天都在发生。“目前，洛北街道有居家隔离人员70多名，为了减轻他们的心理压力，社区工作者纷纷变身‘管家’，提供精细化服务。”洛北街道办事处纪工委书记曹强国介绍，志愿者、物业工作人员也纷纷加入服务队伍，为居家隔离人员做好生活保障、环境消杀、心理疏导等工作。大家既当“保洁员”“跑腿员”，又当“疏导员”“讲解员”。

　　他们的服务有多精细？手机中的行走步数是最好的见证。居家隔离人员居住相对分散，不少社区工作人员每天早中晚三次登门，一天下来，走2万步都不算多。大路口社区工作人员杨会芳说，人人守土有责、守土尽责，就能凝聚起疫情防控的强大力量。(记者 智慧 实习生 李玉冰 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
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