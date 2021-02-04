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十一届市委第十三轮巡察公布“问题清单”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.08.20 08:29

　　2021年3月8日至5月14日，十一届市委第十三轮巡察安排7个巡察组对市委办、市委政策研究室、市委机要保密局、市政府机关(含驻京联络处)、市人民检察院、市政府发展研究中心、市委党校、团市委、市残疾人联合会、洛阳农发集团10家单位党组织开展常规巡察；对市中级人民法院、洛阳轨道集团开展延伸巡察，对市公安局、洛阳城投集团、洛阳旅发集团、洛阳公交集团开展巡察“回头看”。8月18日至19日，市委巡察组向上述被巡察单位党组织反馈了巡察意见。

　　市委办领导班子学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记关于党办系统重要指示批示精神还有不足，参谋助手作用发挥不够充分，超前思考谋划和推动市委决策部署贯彻落实还不够到位；机关党建和业务有机融合不够，干部队伍建设工作存在薄弱环节，做好市委的“坚强前哨”和“巩固后院”仍有差距。

　　市委副秘书长、市委办公室主任谢峰表示，坚决扛牢政治责任，举一反三、标本兼治，全面、深入、彻底抓好问题整改，着力建设模范机关，以高质量“三服务”助推全市经济社会发展高质量。

　　市委政策研究室领导班子学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不主动、不深入，履行政策研究核心职能存在不足、发挥工作融合推进机制作用不充分；聚焦主责主业、履行职责使命有差距，参谋助手作用发挥不充分；统筹协调推动改革工作有短板；机关党建引领作用发挥不明显，干部队伍建设缺乏长远规划。

　　市委副秘书长、市委政策研究室主任王锋表示，将把整改工作作为严肃政治任务、重大政治责任，将讲政治、纠问题、抓结合贯穿始终，用好整改成果，切实发挥市委决策的参谋部和全市改革的推进器作用。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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