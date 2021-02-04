劳动创造美好生活（从党的精神谱系中汲取力量）

从城市建设到乡村振兴，从洛阳制造到洛阳“智造”，从脱贫攻坚圆满完成到轨道交通穿城而过，在副中心城市建设的征程中，“洛阳力量”无处不在，耀眼成绩的背后是各行各业劳动者的辛劳和汗水。

精神要义

习近平总书记指出，劳模精神、劳动精神、工匠精神是以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神的生动体现，是鼓舞全党全国各族人民风雨无阻、勇敢前进的强大精神动力。劳动精神的内涵为崇尚劳动、热爱劳动、辛勤劳动、诚实劳动。

从城市建设到乡村振兴，从洛阳制造到洛阳“智造”，从脱贫攻坚圆满完成到轨道交通穿城而过，在副中心城市建设的征程中，“洛阳力量”无处不在，耀眼成绩的背后是各行各业劳动者的辛劳和汗水。

人民创造历史，劳动开创未来。一直以来，在劳动精神的引领下，河洛大地上千千万万劳动者在平凡的岗位上创造了不平凡的业绩，用智慧和汗水营造了劳动光荣、知识崇高、人才宝贵、创造伟大的社会风尚，谱写了“中国梦·劳动美”的新篇章。

他们在平凡的岗位上创造奇迹——

2011年，中国石油天然气第一建设公司“90后”电焊工裴先锋，让中国技术工人的名字第一次铭刻在职业技能界“奥林匹克”赛事的丰碑上。在2毫米厚的钢板上作业，还要不断调整焊接电流，不能有1安培的偏差，严苛的自我要求造就了裴先锋娴熟的技能。他的成功秘诀就是，“不走捷径，就是捷径”，也正是这一信条鞭策着他精益求精。

中国一拖集团有限公司大拖公司质量部检查工、高级技师张景梅，跟各种型号拖拉机打了近20年交道，谙熟设备的“五脏六腑”，“医治”过不少“疑难杂症”，让数不清的拖拉机“起死回生”。

他们尽心尽力为人民服务——

作为一名在疾控一线工作了20多年的“老兵”，市疾病预防控制中心传染病预防控制所所长朱鑫义无反顾冲在疫情防控第一线。在危机四伏的发热门诊，在高度紧张的隔离病区，在社区、药店和公交车上，他和“战友们”深入细致调查，与时间和病毒赛跑。

从警28年来，市公安局交警支队瀍河交巡大队民警郭伟峰扎根基层一线，用心、用情治理拥堵、服务群众，用实际行动践行“为人民服务”的宗旨，做到工作岗位在哪里，警察的光辉就闪耀在哪里，老百姓的称赞声就出现在哪里。

他们用辛勤的付出帮助更多人——

作为一名扎根农村的科技型创业青年，河南稷道数字栽培研究院执行主任吴迪创办了“小康农民讲习所”，通过在上游运用数字化技术、在中游建设农民创业商场、在下游搭建乐活空间渠道联营平台，实现农户“零经验”种植、当老板，辐射带动大批农户创业就业、稳定脱贫，为乡村振兴提供智力支持和人才支撑。

出租车司机娄建党热心公益，长期义务接送出行不便的市民。2009年，他成立了“娄建党雷锋车队”。牡丹文化节期间组织老人、残疾人赏花，每年高考期间免费接送考生……雷锋车队的活动越来越多，队伍也逐渐壮大，温暖的正能量在城市中流淌。

光荣属于劳动者，幸福属于劳动者。以劳动精神为引领，崇尚劳动、热爱劳动、辛勤劳动、诚实劳动，工人阶级和广大劳动群众一定能够在全面建设社会主义现代化强市新征程中创造新的业绩，以劳动托起中国梦！（记者 李冰）