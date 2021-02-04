“洛阳创新”助力生物育种提速增效

红光闪烁中，工作人员正筛选乳酸高产菌株，整个过程都在企业自主研发的硬币大小的微流控芯片中自动完成。

工作人员利用超高通量细胞分选仪开展实验

红光闪烁中，工作人员正筛选乳酸高产菌株，整个过程都在企业自主研发的硬币大小的微流控芯片中自动完成。

“与传统的孔板筛选方法相比，我们的设备在筛选效率上提高了1000倍。”近日，在位于洛龙区的洛阳华清天木生物科技有限公司(下称天木生物)，该企业负责人王立言告诉我们。

种业是生物产业的“芯片”。然而，在农业、工业微生物等领域，我国很多种质资源依然依赖进口。通过技术创新和高端仪器的开发，提升种质资源的选育效率，对摆脱种质资源和高端仪器进口的依赖至关重要。

2015年，我市引进“河洛英才计划”清华大学邢新会团队，并以团队为基础组建了天木生物。几年来，天木生物坚持“清华创造、天木智造”的发展理念，充分嫁接清华领先科研团队的科研成果，加快产业化进程，共开发了四大类十余款产品。各产品性能均达到国际领先水平，提高生物育种效率千倍以上，节约了大量的人工和耗材。